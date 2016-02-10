Аваков хоче завершити створення поліцейського спецназу КОРД по всій Україні до кінця року

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє про намір завершити створення поліцейського спецназу КОРД по всій Україні до кінця 2016 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання спільної колегії МВС і Міністерства юстиції «Від нової поліції до нової юстиції та безпеки громадян».

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«Ми плануємо до кінця року завершити в повному обсягу, а не частково, по всій території країни проект поліцейського спецназу КОРД. Цей проект ми також здійснюємо разом з колегами із США і Канади», - сказав міністр.

За словами Авакова, «це також дуже важлива компонента професійного підходу».