У Києві з'явиться ікона князя Володимира для сліпих

У Києві до 1020-річчя хрещення Русі випустять літографічну ікону князя Володимира для сліпих.

Як повідомляє сайт "Україна православна", незрячі зможуть доторкнутися до ікони і «прочитати» зображення.

«Ікона князя Володимира - це перша ікона для сліпих, яка випускається в Україні. Вона буде надрукована на картоні з глибоким тисненням образу. Вгорі напишемо шрифтом Брайля українською мовою - «Ікона святого рівноапостольного князя Володимира», а внизу - «1020-річчя хрещення Русі», - сказав один з ініціаторів проекту, настоятель храму Святого князя Володимира архімандрит ФЕОДОСІЙ.

Прообразом літографічної ікони стала ікона князя Володимира, котра зараз знаходиться в однойменному храмі в Печерському районі столиці. У 2005 році спеціально для церкви її виготовила киянка Тетяна ПЕТРЕНКО.

“Чому князя Володимира? Як відомо з життєпису, Владимир незадовго до хрещення Русі осліп, і був незрячим до самої купелі. А, охрестившись, прозрів не лише духовно, а й тілесно. Це було диво. Може, воно й стало підставою до подальшого хрещення Русі. Тому князь Володимир якоюсь мірою протегує сліпим», – розповів архімандрит ФЕОДОСІЙ.

Літографічна копія ікони буде формату А5. Надрукують її в друкарні під Києвом. Готуються випустити 10 тис. примірників. За словами священика, така кількість ікон з тисненням - рекорд не лише в Україні, а й у світі.

Перші картонні ікони, які зійдуть з конвеєра в середині липня, освятить митрополит Української православної церкви Московського патріархату ВОЛОДИМИР. Після цього їх розішлють сліпим громадянам України.

*** Сьогодні в Україні проживає близько 40 тис. незрячих людей.