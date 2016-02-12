Суд окупанта заарештував чотирьох затриманих на анексованому півострові кримських татар

Як передає Радіо Свобода, про це заявляє Меджліс кримськотатарського народу.

"Сьогодні, 12 лютого 2016 року, в Київському районному суді Сімферополя відбулося судове засідання у справі затриманих 11 лютого кримчан – Емір-Усеіна Куку, Енвера Бекирова, Мусліма Алієва і Вадима Сірука. Їх звинувачують за частиною 2 статті 250.5 Кримінального кодексу Російської Федерації ("Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації")", – йдеться у повідомленні.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою до 8 квітня 2016 року.

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У Криму 11 лютого відбулися обшуки в будинках кримських татар. Були затримані 12 людей, після допитів більшість відпустили. Пізніше призначена російською владою прокурор Криму Наталія Поклонська повідомила, що кримське управління ФСБ Росії затримало чотирьох людей в рамках кримінальної справи за фактом діяльності «терористичної організації «Хізб ут-Тахрір».

У Меджлісі кримськотатарського народу ці обшуки назвали новою хвилею репресій проти кримських татар.

Міністерство закордонних справ України в зв’язку з цим 12 лютого висловило протест і закликало посилити тиск на Росію.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.