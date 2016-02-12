Третій тур вакцинації проти поліомієліту продовжили до кінця лютого

18:35, 12 лютого 2016
Суспільство
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На сьогодні щеплення отримали 50% дітей.

REUTERS

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, таке рішення прийняв сьогодні Оперативний штаб з попередження циркуляції вакциноспоріднених поліовірусів.

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Воно зумовлене неповним проведенням туру в деяких регіонах України через складну епідситуацію із захворюваністю на грип та ГРВІ в Україні.

У прес-службі нагадали, що третій тур вакцинації розпочався 25 січня. Станом на сьогодні рівень охоплення щепленнями дитячого населення становить 50%.

Згідно з рекомендацією ВООЗ, ця цифра має знаходитись в межах 95%.

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