На Донбасі 3 мільйони людей потребують поліпшення санітарно-гігієнічних умов - ЮНІСЕФ

Про це повідомляє прес-служба ЮНІСЕФ.

Зазначається, що більше 1 мільйона людей на сході України отримали безпечну воду для пиття, приготування їжі та гігієнічних потреб у рамках проекту ЮНІСЕФ, який фінансується Департаментом гуманітарної допомоги та цивільного захисту Європейської комісії.

Крім того, понад 11 тисяч дітей і дорослих, які залишаються на непідконтрольних уряду територіях України, отримали необхідні гігієнічні набори.

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«Завдяки партнерству ЮНІСЕФ та ЄС санітарні та гігієнічні умови, а також доступ до води сім'ям на територіях, постраждалих від конфлікту в східній Україні, значно покращилися. Однак потреба в гуманітарній допомозі дітям та сім'ям в Донецькій і Луганській областях залишається гострою через погіршення доступу до води та неналежних санітарних умов», - зазначила голова Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Джованна Барберіс.

В ЮНІСЕФ констатують, що збройний конфлікт значно пошкодив санітарну та водопостачальну інфраструктуру в Донецькій і Луганській областях. Для запобігання спалахів хвороб, які розповсюджуються через воду в громадах, які постраждали від конфліктів, або надзвичайних ситуацій очищення питної води є надзвичайно важливою. Існує ряд способів очищення води, серед яких обробка води хлором є найпоширенішим. В рамках спільного проекту ЮНІСЕФ і Європейської комісії майже 900 тисяч осіб як на непідконтрольних, так і на підконтрольних уряду територіях України були забезпечені водою, очищеною хлором, протягом одного місяця.

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«Гуманітарна допомога ЄС підтримує цивільне населення з обох сторін лінії конфлікту. Наша допомога надходить туди, де вона потрібна», - зазначив голова Департаменту гуманітарної допомоги та цивільного захисту Єврокомісії в Києві Мамар Мерзук.