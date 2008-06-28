У Тернополі заборонять розміщувати пивні намети у парках

У Тернополі з 2009 року введуть мораторій на розміщення пивних наметів у парках.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняли депутати на сесії міськради. “У парках батьки гуляють з маленькими дітьми, при цьому йдуть пити пиво і таким чином вже з малку привчають діток до цієї традиції. А ввечері молодь взагалі у цих наметах розпиває значно міцніші алкогольні напої, а такого в парках робитися не повинно”, - пояснив причини введення мораторію з фракції “Свобода”, яка ініціювала таке рішення, Ігор ДУЛЕБА. Він зауважив, що проект рішення фракція хотіла запропонувати ще до початку літнього сезону. “Та оскільки півтора місяці сесії міськради не проводились, таке рішення прийняли тепер, коли вже підприємці виграли конкурси на розташування пивних наметів у парках. Відповідно, аби не було судових позовів, мораторій наклали не з цього року, а з наступного”, – пояснив І.ДУЛЕБА. За його словами, з 2009 року у парках можна буде встановлювати лише намети, які торгуватимуть соками, водою та морозивом. “Тобто надходження в бюджет все одно будуть”, – зауважив він.

За накладення мораторію на розташування пивних наметів у парках та місцях масового відпочинку проголосували 54 з 60 депутатів.