Підозрюваний зізнався у скоєнні 21 згвалтування дітей

Співробітники міліції в Республіці Башкирія (РФ) затримали 18-річного підозрюваного в згвалтуванні 21 дитини, повідомив РІА Новости співробітник Слідчого комітету при прокуратурі РФ.

"Підозрюваний перебуває на обліку у психіатра. Протягом останніх трьох років він вистежував хлопчиків у віці від сімох до десяти років для задоволення своїх сексуальних потреб", - сказав співробітник відомства. Він уточнив, що оперативники затримали підозрюваного "по гарячих слідах", після здійснення ним чергового злочину.

"Під час допиту підозрюваний розповів ще про 20 епізодів насильства над малолітніми. З них поки підтвердився один факт", - сказав співрозмовник.

Порушено кримінальну справу за відповідною статтею Кримінального кодексу (насильницькі дії сексуального характеру відносно осіб тих, що свідомо не досягли 14-річного віку), яка передбачає максимальне покарання до 15 років позбавлення волі.