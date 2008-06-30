Дівчата-медики складають Військову присягу (фоторепортаж)

Студенти-медики під час урочистої церемонії складання Військової присяги, 29 червня 2008 р. Цього дня на базі окремого Новоросійсько-Київського полку Президента України студенти Національного медичного університету ім. Богомольця, медичного інституту Української асоціації народної медицини і Інституту екології і медицини склали Військову присягу на вірність українському народу.

Військово-медична підготовка, яку проходять усі лікарі, має підготувати медика до дій в умовах воєнного часу, як фахівця медичного забезпечення військ, а в умовах мирного часу – як фахівця ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та медичного забезпечення враженого населення.

Фото Сергія Светлицького / УНІАН