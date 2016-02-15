Міноборони покарає командирів, як довели військових на полігоні "Широкий лан" до демаршу

Про це повідомили у прес-службі відомства.

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За підсумками службового розслідування щодо ситуації з умовами перебування підрозділів 53 окремої механізованої бригади на полігоні у Миколаївській області Степан Полторак підписав наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності одного із заступників начальника Генерального штабу Збройних Сил України, окремих керівників Тилу Збройних Сил України, Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, а також низки посадових осіб Оперативного командування "Південь".

Інші службові особи, винні у зафіксованих порушеннях, будуть притягнуті до відповідальності рішенням начальника Генерального штабу — Головнокомандувача ЗСУ. Наказом також встановлені терміни усунення виявлених під час перевірки недоліків.

Нагадаємо, бійці 53-ї окремої механізованої бригади, що перебувають на полігоні «Широкий лан», вдень 8 лютого вирушили пішки до Миколаєва, щоб поскаржитися військовому прокурору на умови проходження служби.

Військовослужбовці заявили, що сплять у дірявих наметах практично на снігу, їм ніде помитися, з їжі в наявності тільки сухий пайок.

9 лютого військовий прокурор Миколаївського гарнізону Олександр Кіт заявив, що розпочато перевірку умов, в яких перебувають бійці. Повідомлялося, що винним загрожує до 9 років тюрми.