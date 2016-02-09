Винним у нелюдських умовах утримання військових на полігоні під Миколаєвом "світить" до 9 років тюрми

Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Південного регіону, провадження розпочато 8 лютого за заявою військовослужбовців, які через жахливі умови пішки вирушили з полігону до Миколаєва.

В прокуратурі уточнили, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки), карається позбавленням волі на строк від 5-ти до 9-ти років.

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"Люди в погонах, за їх словами, втратили надію на те, що командування вирішить зазначені проблеми, і пішли до прокурора. Дізнавшись про цю ходу, заметушилися командири і чиновники, які і автобус знайшли, і людей нагодували.

Зустріч з військовим прокурором відбулася ввечері.

Питань до полковника юстиції Олександра Кота було багато: про побутові умови на полігоні, грошове утримання, відпустки, ставлення командування до підлеглих тощо", - повідомили в прокуратурі.

Після зустрічі Кіт разом с військовослужбовцями виїхав на полігон, де знаходиться і зараз.

У той же вечір на полігон виїхав і перший заступник військового прокурора Південного регіону України полковник юстиції Петро Візнюк. За його участі в розташуванні підрозділу 53-ї бригади розпочала роботу спільна група працівників військової прокуратури Миколаївського гарнізону та Південного територіального управління Військової служби правопорядку ЗСУ.

В рамках кримінального провадження проведено першочергові слідчі дії. Опитано майже 30 військовослужбовців та командирів військової частини, оглянуто місце події.

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"Під час проведення слідчих дій встановлено, що 3-й батальйон 53-ї бригади було передислоковано на Широколанівський полігон з Дніпропетровської області чотири дні тому. Тилові служби не встигли організувати прийом та розміщення особового складу відповідно до вимог статуту, а командири на місці не вжили заходів щодо створення нормальних побутових умов для людей. Зокрема, в наметі замість 20 розмістили майже втричі більше військовослужбовців", - зазначили у прокуратурі.

Під час досудового розслідування досліджуються питання діяльності командування військової частини щодо створення належних умов проживання особового складу у польовому таборі та тилового забезпечення підрозділів, зокрема, харчуванням, речовим майном, лазне-пральним обслуговуванням; дотримання прав військовослужбовців на матеріальне та інші види забезпечення; забезпечення прав на охорону здоров'я, медичну допомогу.

«Зокрема, - сказав Візнюк, - сьогодні буде організована помивка особового складу. Командири після нашої розмови винайшли можливості вивезти людей в лазню до міста».

Наразі, за його словами, з’ясовується, чи вживаються командуванням військової частини заходи для збереження та зміцнення здоров'я підлеглих; забезпечення вимог безпеки при проведенні навчань та інших заходів бойової підготовки.

Як повідомляв УНІАН, 46 бійців 53-ї окремої механізованої бригади, які перебувають на полігоні Широкий Лан, вдень 8 лютого вирушили пішки до Миколаєва, щоб поскаржитись військовому прокурору на умови проходження служби після передислокації під Миколаїв, яка відбулася 5 днів тому.

Військовослужбовці заявили, що сплять в дірявих наметах, практично на снігу, їм ніде помитися, із їжі в наявності лише сухий пайок.