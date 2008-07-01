По Закарпаттю відтепер можна подорожувати "винним шляхом"

В Ужгороді презентували туристичний маршрут "Закарпатський туристичний винний шлях".

Як передає кореспондент УНІАН, його "родзинкою" є відвідування старовинних винних погребів області та дегустація закарпатських вин.

Ідея створити такий маршрут належить приватному виноробу Олександру КОВАЧУ. Її підтримали інші приватні виробники сонячного напою і, спільно з Управлінням з питань європейської інтеграції та туризму і курортів Закарпатської ОДА, розробили цей туристичний маршрут.

"Туристичний винний шлях" – це триденний тур Ужгородським, Мукачівським та Берегівським районами області. Маршрут пролягає через старовинні закарпатські фортеці, термальні басейни Берегівщини, найдовшу в Європі липову алею в Ужгороді і винні підвали.

У дегустаційних залах шанувальникам сонячного напою запропонують як відомі закарпатські марочні вина, як от "Троянда Закарпаття", так і нові, нещодавно створені знавцями виноробної справи. Наприклад, вино з чотирьох видів лісових ягід. Також туристів частуватимуть закарпатською кухнею, жодна зі страв не повторюється.

Тур побудований за схемою "все включено".

Закарпатський винний шлях - перша спроба популяризувати в Україні винний туризм, повідомив кореспонденту УНІАН О.КОВАЧ. "Домашнє вино і сільський туризм - речі нерозлучні. Тому ми пішли шляхом приватних виноробів з Угорщини, які реалізовують себе через "зелений" туризм", — зазначив він.