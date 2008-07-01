Українці, захоплені піратами, перебувають на кораблі
Моральний стан і здоров’я - задовільні
Усі члени екіпажу захопленого сомалійськими піратами 28 травня німецького судна „Леманн Тімбер”, серед яких і четверо громадян України, перебувають на борту корабля, моральний стан і здоров’я членів команди – задовільні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України із посиланням на інформацію Генерального консульства України в Гамбурзі, про це сказав капітан захопленого судна у телефонній розмові з керівником антикризового штабу, яка відбулася 30 червня.
За даними МЗС, керівник антикризового штабу мав також розмову з кількома іншими членами екіпажу, які підтвердили цю інформацію.
Антикризовий штаб продовжує активно працювати над звільненням екіпажу і судна.
Справа перебуває на особливому контролі в Генеральному консульстві України в Гамбурзі, в Посольстві України в Кенії та в Департаменті консульської служби МЗС України.
Як повідомляв УНІАН, сомалійські пірати продовжують утримувати захоплене 28 травня в Аденській затоці німецьке судно „Леманн Тімбер”, до складу екіпажу якого входять четверо громадян України.