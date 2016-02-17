Весна у лютому: завтра синоптики обіцяють українцям ясний день, температура сягне 8° тепла

18 лютого в більшості областей антициклон обумовить суху погоду, суттєві опади малоймовірні, пише Opogode.ua.

Вночі та вранці можливі тумани.

Температура повітря протягом дня складе 0-5 градусів тепла, на Закарпатті 6-13 градусів тепла. Уночі та ввечері знизиться до 0-5 градусів морозу.

У західній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі від 3 градусів тепла до 2 морозу, вдень 1-6 градусів тепла, на Закарпатті до 6-13 тепла.

У північних областях опадів не передбачається. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

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У центральній частині буде панувати суха погода. Температура повітря вночі 0-4 морозу, вдень 1-6 градусів тепла.

У східних областях - без істотних опадів. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

У південній частині опади малоймовірні. Температура повітря вночі 0-3 градуса тепла, вдень 3-8 градусів тепла.

У Києві 18 лютого очікується суха погода. Температура повітря вночі 2-4 градуси морозу, вдень 2-4 градуси тепла.

Вітер в Україні південно-східний, 5-12 м/с.