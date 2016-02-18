На Дніпропетровщині затримали підсудного, що втік з зали суду після оголошення вироку
У Дніпропетровській області працівники поліції спільно зі співробітниками УСБУ та полку особливого призначення затримали чоловіка, який 9 лютого втік із приміщення Марганецького міського суду після оголошення йому вироку.
Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції у Дніпропетровській області, зловмисник був затриманий 17 лютого в селищі Червоногригорівка Нікопольського району.
Наразі 51-річного втікача доставлено до ізолятору тимчасового тримання Нікопольського відділу поліції.
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Як повідомляв УНІАН, у Марганці 9 лютого чоловік, засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень до 10 років позбавлення волі, втік із залу міського суду відразу після оголошення вироку.
Вибігши із приміщення суду, він сів в автомобіль, за кермом якого був його 23-річний син. Після тривалого переслідування зловмисникам вдалося зникнути з поля зору правоохоронців у сусідньому Нікополі.