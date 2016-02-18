На Дніпропетровщині затримали підсудного, що втік з зали суду після оголошення вироку

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції у Дніпропетровській області, зловмисник був затриманий 17 лютого в селищі Червоногригорівка Нікопольського району.

Наразі 51-річного втікача доставлено до ізолятору тимчасового тримання Нікопольського відділу поліції.

Читайте такожПрокуратура відкрила справу проти конвоїрів, що допустили втечу підсудного на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, у Марганці 9 лютого чоловік, засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень до 10 років позбавлення волі, втік із залу міського суду відразу після оголошення вироку.

Вибігши із приміщення суду, він сів в автомобіль, за кермом якого був його 23-річний син. Після тривалого переслідування зловмисникам вдалося зникнути з поля зору правоохоронців у сусідньому Нікополі.