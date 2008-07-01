Король Саудівської Аравії радить звикати до рекордних цін на нафту

Король Саудівської Аравії Абдулла заявив, що країнам - імпортерам нафти доведеться звикнути до високих цін на неї, передає агентство AFP. "Якщо ці країни хочуть полегшити тягар високих цін на нафту для простих споживачів, вони повинні знизити податок на паливо", - додав Абдулла. Крім того, він зазначив, що Саудівська Аравія встановлює ціни на нафту відповідно до ринкових вимог, незалежно від того, високі вони чи низькі.

Наприкінці червня ціни на нафту закріпилися на рівні вище 140 доларів за барель. Під час торгів 30 червня вартість бареля нафти перевищила 143 долари. 29 червня президент Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК) Шакиб Хеліль (Chakib Khelil) попередив, що ціни на нафту можуть піднятися до 200 доларів за баррель.

Раніше під час Міжнародного енергетичного форуму колишній прем`єр-міністр Італії Романо Проді зазначав, що збільшення цін на нафту на 10 доларів коштує світовій економіці 500 мільярдів доларів.

Саудівська Аравія - найбільший в світі експортер нафти. Раніше представники країни неодноразово заявляли, що ринок не потребує додаткових постачань сировини, проте 16 червня Саудівська Аравія оголосила про намір підвищити видобуток нафти в липні на 200 тисяч баррелів в день - щоб збити рекордно високі ціни на неї.

Лента.ру