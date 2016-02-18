Місія США в ОБСЄ розповіла про гуманітарну ситуацію на окупованій частині Донбасу

Про це йдеться у заяві посла США при ОБСЄ Деніела Беєра, яку він оголосив 18 лютого на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Люди, які живуть у зоні конфлікту, і особливо ті, що знаходяться на сепаратистській стороні лінії зіткнення - є тими, хто страждає найбільше", - заявив Беєр.

При цьому він звернув увагу на дані Всесвітньої продовольчої програми ООН, відповідно до яких більше половини родин на територіях, підконтрольних бойовикам, не мають ресурсів для задоволення основних потреб, а витрати на харчування становлять понад 80% доходів середньостатистичної сім'ї.

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"Сильні бойові дії піддають людей прямому та опосередкованому ризику. Проте, підтримувані Росією сепаратисти у подальшому блокують більшість організацій з гуманітарної допомоги, перешкоджаючи доставляти допомогу нужденним", - наголосив Беєр.

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У зв'язку з цим дипломат зауважив, що не дивлячись на повторювані звернення РФ на Постійній раді ОБСЄ, Росія не працює у напрямку запровадження міжнародного механізму з гуманітарної допомоги в рамках Тристоронньої контактної групи, як це передбачено у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей.