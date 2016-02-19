Вихідні в Україні розпочнуться похолоданням: синоптики обіцяють морози та опади

За даними синоптиків, у п'ятницю, 19 лютого, буде похмурий день, місцями пройдуть дощі, передає ТСН.

На заході країни повітря прогріється до +5 градусів. На Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +10 градусів.

У південному та північному регіонах очікується від 2 до 5 градусів з позначкою "плюс". У центрі та на сході буде найпрохолодніше – від -2 до 0.

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Вихідні в Україні розпочнуться похолоданням. До -2 градусів синоптики прогнозують у північних областях. У центральному та східному регіонах термометри покажуть 0…+1 градус. На півдні країни повітря прогріється до +3 градусів на материковій частині, а от в Криму обіцяють до +8 градусів тепла та дощ.

Опади очікуються і в західних областях. Там буде мокрий сніг з дощем. Термометри покажуть +2…+3 градуси.