В РНБО пообіцяли оприлюднити засекречену стенограму засідання часів анексії Криму
17:44, 19 лютого 2016Суспільство
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Йдеться про засідання Ради нацбезпеки, яке відбулось 28 лютого 2014 року.
В РНБО пообіцяли розсекретити стенограму засідання часів окупації Криму / УНІАН
Про це повідомили у прес-службі Ради національної безпеки і оборони України.
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У понеділок, 22 лютого, заступник секретаря РНБО Олександр Литвиненко візьме участь у засіданні комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. На цьому засіданні оприлюднять стенограму засідання РНБО 28 лютого 2014 року, на якому йшлося про ситуацію в Криму.
Як повідомлялося раніше, голова комітету Ради з нацбезпеки Сергій Пашинський вимагав розсекретити стенограму РНБО щодо Криму. Аби припинити спекуляції на темі анексії півострова.
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