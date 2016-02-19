В РНБО пообіцяли оприлюднити засекречену стенограму засідання часів анексії Криму

Про це повідомили у прес-службі Ради національної безпеки і оборони України.

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У понеділок, 22 лютого, заступник секретаря РНБО Олександр Литвиненко візьме участь у засіданні комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. На цьому засіданні оприлюднять стенограму засідання РНБО 28 лютого 2014 року, на якому йшлося про ситуацію в Криму.

Як повідомлялося раніше, голова комітету Ради з нацбезпеки Сергій Пашинський вимагав розсекретити стенограму РНБО щодо Криму. Аби припинити спекуляції на темі анексії півострова.