Аксьонов похвалився Путіну, що жителів анексованого Криму відключають від електрики на 8 годин у добу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Аксьонов сказав на зустрічі з главою РФ.

«З 22 листопада в Криму діє режим надзвичайної ситуації, пов'язаний із вчиненням терористичного акту на території суміжної держави. Тим не менш, незважаючи на те, що Крим був знеструмлений, плани терористів і керівництва України провалилися. На три тижні раніше був введений енергоміст Тамань – Кубань. На сьогоднішній день вдалося сформувати графіки. Режим відключення житлового сектору становить не більше 8 годин на території Республіки Крим. При цьому всі промислові підприємства працюють, плани робіт погоджені з регіональними штабами», - сказав Аксьонов.

Читайте такожАксьонов заявив Путіну, що в Криму не будуть обманювати "нашого російського туриста"

З

За його словами, незважаючи на режим надзвичайної ситуації, в грудні всі кримські платники податків заплатили до бюджету Криму належну частину своїх доходів. «Завдяки такій консолідованій роботі в 2015 році бюджет Криму отримав 31 мільярд рублів податкових і неподаткових надходжень, що становить 110 відсотків до затвердженого плану надходжень. Левову частку становив податок на доходи фізосіб, порівняно з 2014 роком загальна сума зборів збільшилася на 40 відсотків, тобто динаміка скрізь позитивна», - сказав він.

Він заявив, що «криза не вплинула в даному випадку на роботу комерційних підприємств. Загальний збиток і прямі збитки комерційних підприємств від режиму НС становлять сьогодні близько 480 мільйонів рублів».

Аксьонов повідомив, що з бюджету Криму на заправку дизель-генераторів, їх обслуговування і на витратні матеріали виділено 540 мільйонів рублів.

«Загалом, динаміка досить позитивна, кримчани з терпінням і розумінням ставляться до того, що відбулося, вірять і знають, що ви прискорюєте й надаєте належного імпульсу посадовим особам, і завдяки вам енергоміст був введений раніше часу», - заявив Аксьонов.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму й ввели санкції проти Росії.