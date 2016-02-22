В Павлограді затримали працівника популярної радіостанції, що агітував за "ДНР"
Співробітники Служби безпеки України затримали у Павлограді Дніпропетровської області працівника популярної радіостанції, який вів активну антиукраїнську пропаганду в соціальних мережах.
Як повідомляє прес-центр СБУ, у 2015 році радійник через Інтернет познайомився з представниками "ДНР" і на їх пропозицію погодився розповсюджувати сепаратистські матеріали та стати адміністратором кількох антиукраїнських груп у соцмережах.
Зловмисник поширював матеріали, які дискредитують українську державу та армію, популяризував терористичні організації "ДНР/ЛНР", закликав до ухилення від мобілізації та створення на території України так званої "Новоросії".
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Адміністратор також інформував своїх кураторів про суспільно-політичні настрої на підприємствах вугільної галузі Дніпропетровщини.
Під час проведення обшуку співробітники спецслужби вилучили у спільника терористів комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.
Відкрито кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального Кодексу України. Триває досудове слідство.
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