В Павлограді затримали працівника популярної радіостанції, що агітував за "ДНР"

Як повідомляє прес-центр СБУ, у 2015 році радійник через Інтернет познайомився з представниками "ДНР" і на їх пропозицію погодився розповсюджувати сепаратистські матеріали та стати адміністратором кількох антиукраїнських груп у соцмережах.

Зловмисник поширював матеріали, які дискредитують українську державу та армію, популяризував терористичні організації "ДНР/ЛНР", закликав до ухилення від мобілізації та створення на території України так званої "Новоросії".

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Адміністратор також інформував своїх кураторів про суспільно-політичні настрої на підприємствах вугільної галузі Дніпропетровщини.

Під час проведення обшуку співробітники спецслужби вилучили у спільника терористів комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Відкрито кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального Кодексу України. Триває досудове слідство.

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