ЗМІ: Друг Кернеса отримав більше десятка куль, в тому числі дві в голову

Як повідомляє видання "Лівий берег" з посиланням на свої джерела, на тілі бізнесмена знайшли 12 кульових поранень, ще дві кулі потрапили в голову.

В іншій частині кладовища був виявлений кинутий автомат, обладнаний полум'ягасником.

Вбивці було відомо, що Димент регулярно приходить на могилу своєї матері, яка померла кілька років тому. Він відвідував кладовище кожен понеділок, середу і п'ятницю, переважно в першій половині дня.

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Димент ходив без охорони. Цього разу його супроводжував тільки водій, який залишився в автомобілі.

Нагадаємо, Димента застрелили, коли він прийшов на кладовище, розташоване на вулиці Академіка Павлова (біля ринку "Барабашово").

Кернес і Димент дружили з ранніх років життя. Димент вважався головним бізнес-повіреним і партнером харківського мера. У вузьких колах вважався кримінальним авторитетом і мав вельми специфічну репутацію.

28 квітня 2014 року було скоєно замах на самого Кернеса. Снайпер вистрілив у нього, коли мер здійснював пробіжку. Кернес тривалий час лікувався в Ізраїлі, але так до кінця і не відновився і досі пересувається на візку.