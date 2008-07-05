Дубина розказав, хто саме винен Газпрому 2,5 мільярди за газ

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА заявляє, що 2,5 млрд. дол. за газ російському «Газпрому» винна не Україна, а компанія «РосУкрЕнерго».

Про це він сказав в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» (№ 25 (704) 5-11 липня 2008).

«Насправді це заборгованість «РосУкрЕнерго» перед «Газпромом», і вона дійсно становить понад 2 млрд. доларів», - заявив О.ДУБИНА, коментуючи висловлювання прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА про борг України в розмірі 2,5 млрд. дол. перед «Газпромом».

На запитання про домовленості української та російської сторін про підвищення цін на газ для України, О.ДУБИНА відповів: «Мені відомо тільки, що кожна сторона прагне до поетапного підвищення цін на газ».

Він нагадав, що НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» створили експертні групи, які повинні підготувати всі позиції для майбутніх переговорів між сторонами.

О.ДУБИНА також повідомив, що предметні переговори щодо обсягів, умов постачання й цін на газ для України на 2009 рік НАК «Нафтогаз України» почне вести, як тільки отримає відповідні директиви від уряду, який визначає параметри контракту.

За його інформацією, «Нафтогаз» очікує надходження директив вже наступного тижня, і він сподівається, що договір із «Газпромом» на наступний рік буде підписано у вересні.