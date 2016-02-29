Дефіцит електроенергії у Севастополі: заради економії окупанти пропонують відключати котельні

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на так звану прес-службу адміністрації міста.

Як стверджує окупаційна влада, такі заходи можливі в умовах теплої погоди.

Так званий губернатор Севастополя Сергій Меняйло також доручив перевести мережеві магазини на власні резервні джерела живлення, відключити світлову рекламу та інших споживачів, аж до обмеження промислових підприємств на період зменшення ліміту електроенергії.

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«Кількість тролейбусів, які вийшли 29 лютого на маршрути обмежена до 30. Використовуються 19 генераторів великої потужності, установлених для забезпечення соціально значущих об'єктів і багатоквартирних будинків, обладнаних електроплитами, а також всі інші резервні джерела електроживлення», – йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, за минулу добу ліміт потужності електроенергії змінювався від 170 до 128 МВт. У минулу добу вводився графік тимчасового обмеження з 17.30 до 00.50.

Напередодні повідомлялося, що окупаційна влада Севастополя в цілях економії електрики відмовилися від вуличного освітлення. Аналогічні заходи вживаються і в інших містах півострова.

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У минулі вихідні, а також вранці 29 лютого на сайтах міських адміністрацій у Криму з'явилася інформація про обмеження енергопостачання на півострові у зв'язку з підготовкою до введеннячергової нитки енергомосту з Кубані в окупований Крим.

У неділю повідомлялося, про енерговідклоючення через аварії в декількох містах Криму.

Нагадаємо, що в даний час окупований Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і по енергомосту з Кубані. Енергоміст не витримує навантажень.

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Разом з тим, координатор громадянської блокади Криму Ленур Іслямов стверджує, що енергомосту в Крим не було і немає: "Узбережжя відвідали наші кримськотатарські активісти і не побачили нічого схожого на встановлені опори, нічого подібного. Та коробка, яку видають за трансформаторну станцію, до якої нібито підключений енергоміст – просто порожня будка. В ній абсолютно нічого немає, її навіть ніхто не охороняє".