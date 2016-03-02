Савченко заявляє, що суд довів провину ФСБ у викраденні людей

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона сказала сьогодні під час дебатів у Донецькому міському суді Росії.

«У цьому суді була доведена вина ФСБ і Слідчого комітету РФ - вони винні в тому, що викрадають людей, вони винні в тортурах людей. Група Сенцова, Карпюк і Кліх піддавалися тортурам. Ці служби винні в тому, що після того, як викрадають і катують людей, вони намагаються фабрикувати справи, примудряються оббрехати людей», - сказала Савченко.

Читайте такожДержзвинувачення Росії вимагає для Савченко на 23 роки колонії

За її словами, російські спецслужби фабрикують експертизи, що доведено в сорока томах її справи.

Савченко впевнена, що під час розгляду доведена вина прокурорів і російських судів.

«За два роки, скільки я тут сиджу, я пересвідчилася, що ні честі, ні совісті, ні дотримання законів для цих людей немає. Їм абсолютно начхати на міжнародне право, права людини. У них є одне – замовлення Кремля, яке вони ретельно виконують», - сказала вона.

Савченко наголосила, що російська влада винна в захоплення українських земель у Криму і розв'язуванні війни на Донбасі.

«Вони винні, що відправляють своїх підлих воїнів, намагаються встановити тоталітарний режим під домінуванням Росії, вони лізуть скрізь і геноцидом вибивають все населення. Ми могли спостерігати це в Чечні, Абхазії, зараз ми це бачимо в Україні та Сирії. Скрізь політика та інтереси російської держави домінують над життями людей тих земель, які їм цікаві», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі та перевезли до Росії. У РФ її обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.

3 березня Савченко виступить з останнім словом на судовому процесі в Росії. Того ж дня стане відома дата оголошення їй вироку.