У Києві чоловік потонув, намагаючись врятувати собаку

Як повідомляє сьогодні Головне управління ДСНС у Києві, 3 березня о 9:03 надійшло повідомлення про те, що на озері біля 71-й Садовій вулиці під кригу провалився чоловік.

На місце події негайно прибули водолази. У ході розвідки на відстані 30 метрів від берега на глибині 7 метрів було виявлено тіло чоловіка.

Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження дістали потопельника та передали правоохоронним органам.

Окрім того, рятувальники врятували собаку, що знаходився у воді. За словами очевидців, чоловік опинився у воді через домашнього улюбленця. За попередньою інформацією, тварина забігла на кригу, а власник намагався собаку врятувати.