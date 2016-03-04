У Києві чоловік потонув, намагаючись врятувати собаку
16:31, 04 березня 2016Суспільство
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Вчора у Києві потонув чоловік, що намагався врятувати домашнього улюбленця, що забіг на кригу.
У Києві чоловік потонув, намагаючись врятувати собаку / panoramio.com/user/5710221
Як повідомляє сьогодні Головне управління ДСНС у Києві, 3 березня о 9:03 надійшло повідомлення про те, що на озері біля 71-й Садовій вулиці під кригу провалився чоловік.
На місце події негайно прибули водолази. У ході розвідки на відстані 30 метрів від берега на глибині 7 метрів було виявлено тіло чоловіка.
Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження дістали потопельника та передали правоохоронним органам.
Окрім того, рятувальники врятували собаку, що знаходився у воді. За словами очевидців, чоловік опинився у воді через домашнього улюбленця. За попередньою інформацією, тварина забігла на кригу, а власник намагався собаку врятувати.
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