У Києві посольство РФ закидали флаконами з йодом, до будівлі прибули бійці Нацгвардії

Як повідомляє 112.ua, зараз під диппредставництвом РФ перебуває кілька сотень людей. Мітингувальники тримають плакати із зображенням Савченко і написами FreeSavchenko.

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"Зараз біля російського посольства в Києві зібралося понад 100 людей, вони тримають у руках плакати "Свободу Савченко". Власне, вони виступають за те, щоб українську льотчицю звільнили з російського суду і привезли в Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у будівлю посольства почали кидати флакони з йодом.

Біля посольства РФ посилили охорону. Зокрема, до будівлі прибули бійці Нацгвардії.