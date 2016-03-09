У Києві посольство РФ закидали флаконами з йодом, до будівлі прибули бійці Нацгвардії
14:44, 09 березня 2016Суспільство
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У Києві під посольством РФ проходить акція на підтримку Надії Савченко.
Біля посольства РФ посилили охорону / hromadske.tv
Як повідомляє 112.ua, зараз під диппредставництвом РФ перебуває кілька сотень людей. Мітингувальники тримають плакати із зображенням Савченко і написами FreeSavchenko.
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"Зараз біля російського посольства в Києві зібралося понад 100 людей, вони тримають у руках плакати "Свободу Савченко". Власне, вони виступають за те, щоб українську льотчицю звільнили з російського суду і привезли в Україну", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у будівлю посольства почали кидати флакони з йодом.
Біля посольства РФ посилили охорону. Зокрема, до будівлі прибули бійці Нацгвардії.
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