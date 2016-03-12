Адвокат Савченко Фейгін обіцяє подати в суд на російських пранкерів Лексуса та Вована
Адвокат української льотчиці та народного депутата Надії Савченко Марк Фейгін пообіцяв подати в суд на пранкерів Олексія Столярова (Лексуса) і Володимира Кузнєцова (Вована).
Про це він написав на своїй сторінці в "Твіттері".
Читайте такожРосійський пранкер Лексус зізнався у відправленні листа Савченко від імені ПорошенкаЯк повідомляв УНІАН, 10 березня стало відомо про те, що Надія Савченко, яка незаконно утримується в російському СІЗО, припинила сухе голодування після того, як її про це в листі попросив президент Петро Порошенко. Пізніше в адміністрації глави держави заявили, що лист, який їй нібито відправив Порошенко, є фейком.
Після цього, російські пранкери Лексус та Вован зізналися, що самостійно написали документ і передали його одному із захисників Савченко - Фейгіну. Пранкери пояснили, що, в першу чергу, переслідували "гуманні цілі".
Кримінальне переслідування я збираюся почати стосовно "лексус енд вована" в різних юрисдикціях. Хто скаже, що Фейгін не вміє воювати?— Mark Feygin (@mark_feygin) March 12, 2016