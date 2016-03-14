На Драгобраті врятовано п’ятьох туристів з Києва, які зблукали в горах

Як повідомили УНІАН у Державній службі з надзвичайних ситуацій України, вчора о 17.40 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття надійшло повідомлення про те, що в районі урочища Драгобрат, полонини Крачуняска, Рахівського району під час катання на лижах втратили орієнтир та заблукали п’ятеро громадян, жителів Києва, серед яких одна дитина 9 років.

У ДСНС зазначили, що близько 21 години заблукалих туристів було знайдено та доставлено до тимчасового місця проживання на турбазу Драгобрат. Стан здоров’я задовільний, медичної допомоги не потребували.

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Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучалися Рахівське та Ясінянське гірські пошуково-рятувальні відділення у складі 4-х чоловік та 1 одиниці техніки.