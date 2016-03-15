В Одесі звернулися до поліції зі скаргою на Саакашвілі за знесення дорожнього знаку

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив директор Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради Олександр Ілько.

За його словами, 14 березня він звернувся до Суворовського відділу поліції й особисто до Лорткіпанідзе за «фактом псування муніципальної власності».

Ілько зазначив, що знак відновленню не підлягає й доведеться купувати новий на кошти з міського бюджету. Він додав, що вищезгадані дії підпадають під дію ст. 210 КК України (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства) та ст. 139 (пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд).

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Як повідомляв УНІАН, 14 березня Саакашвілі зніс дорожній знак, що забороняє проїзд фур на завантаження (розвантаження) до Одеського морського торговельного порту через Пересип.

Також 14 березня на апаратній нараді мер Одеси Геннадій Труханов спростував заяву начальника Одеської митниці Юлії Марушевської про те, що місцева влада обмежила в районі Пересипу проїзд фур, що направляються до Одеського порту, з метою справляння плати за проїзд через компанію «Євротермінал».

Раніше Марушевська звернулася в НАБУ з проханням розслідувати дії компанії «Євротермінал», яка стягує плату за в'їзд до Одеського морпорту. Марушевська заявила, що мер Одеси Геннадій Труханов «у порушення законодавства України» обмежив в'їзд до порту і тепер вантажівки можуть туди потрапити лише через «Євротермінал», що стягує 20 дол. із кожного автомобіля.

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За даними Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху міськради, через заборону на пересування на Пересипу вантажівок, що прямують на завантаження (розвантаження) до Одеського порту, склалася небезпечна дорожньо-транспортна ситуації в районі Пересипу в зв'язку з рухом і скупченням великовантажного транспорту.