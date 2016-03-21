Оголошення вироку Савченко: суд узяв перерву до завтра

Про це повідомив її адвокат Микола Полозов в Twitter.

«Суддя оголосив перерву до завтра. Оголошення вироку продовжиться о 10 ранку», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні російський суд почав оголошувати вирок Савченко.

До суду прибули народні депутати, українські дипломати, прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

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Також на засіданні суду були присутні дипломати з країн ЄС і США.

Савченко в РФ звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, і потім силою переправили до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

Прокуратура РФ вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.