Оголошення вироку Савченко: суд узяв перерву до завтра
Донецький суд Ростовської області РФ оголосив перерву до завтра в оголошенні вироку українській льотчиці, народному депутату Надії Савченко.
Про це повідомив її адвокат Микола Полозов в Twitter.
«Суддя оголосив перерву до завтра. Оголошення вироку продовжиться о 10 ранку», - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні російський суд почав оголошувати вирок Савченко.
До суду прибули народні депутати, українські дипломати, прес-секретар президента України Святослав Цеголко.
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Також на засіданні суду були присутні дипломати з країн ЄС і США.
Савченко в РФ звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, і потім силою переправили до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.
Прокуратура РФ вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.