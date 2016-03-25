Україні потрібно на міжнародному рівні вирішувати проблему зниклих безвісти – комісар Ради Європи з прав людини

Про це заявив комісар Ради Європи з прав людини Нілс Муйжнієкс після свого шестиденного візиту до України, пише Радіо Свобода.

«Від СБУ ми отримали інформацію, що кількість безвісти зниклих осіб сягає 690. У так званій «ДНР» назвали цифру в 411 осіб. Але в мене немає ніякої можливості перевірити ці цифри. Цю проблему потрібно вирішувати на міжнародному рівні. Чим більше ми чекаємо, тим менше можливостей знайти цих людей. Україні потрібно робити все можливе, щоб уникнути створення нових перешкод для спільного існування в майбутньому. Потрібно також мінімізувати ізоляцію Донецького регіону від решти України», – сказав Муйжнієкс.

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Відзначається, що комісар Ради Європи зустрівся з президентом, міністром фінансів, міністром закордонних справ України, омбудсменом та представниками громадських організацій. Він також зустрівся з особою, що називає себе «заступником омбудсмена» угруповання «ДНР», під час свого дводенного візиту до Донецька.

«Чув від людей у Донецьку, що виплату пенсій людям із непідконтрольних території зупинили. На мою думку, це намагання подолати можливе шахрайство серед внутрішньо переміщених осіб, які насправді не є такими. У результаті багато невинних людей не отримують пенсій. Міністр фінансів України пообіцяла переглянути це питання. Люди повинні отримувати пенсії, незважаючи на те, де вони живуть», – вважає Нілс Муйжнієкс.

Окрім цього, Муйжнієкс поспілкувався з колишніми ув’язненими з обох сторін та відзначив, що всюди вони зазнавали поганого ставлення, побоїв, сексуальних домагань, висміювання.

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«Ми отримували інформації про так звані «чистки» на непідконтрольній території. Проте в нас немає надійних джерел, які б підтвердили, що особи, які порушували права людини, були притягнуті до відповідальності на тому боці», – сказав Муйжнієкс.

За словами комісара, попри його бажання, йому так і не дозволили відвідати в’язниці на території, захопленій угрупованням «ДНР».

Зазначається, що за результатами візиту до України комісар Ради Європи з прав людини опублікує офіційний звіт.