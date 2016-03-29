На Донбасі відсутня етнічна складова конфлікту - експерт

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомили координатори проекту «Українська Миротворча Школа» Наталія Зубар та Ігор Семиволос, а також кандидат соціологічних наук Ігор Дубровський.

«Українська Миротворча Школа» провела емпірико-соціологічне дослідження соціального капіталу (зв’язки людей, довіра, очікування) у 26 містах сходу та півдня України, в тому числі тих, що межують з зоною проведення АТО.

“Конфлікти, які мають місце в Україні, не базуються на етнічній складовій якби хтось це не казав. Тобто, етнічна складова відносин не є переважаючою у визначенні відносин в тому чи іншому місці. Це стійкий тренд”, - сказав Дубровський.

Говорячи про ступінь ідентичності мешканців південних і східних областей, кандидат соціологічних наук зазначив, що респонденти, відповідаючи на запитання щодо того, ким вони себе відчувають в Україні (патріотом України, громадянином, європейцем, мешканцем регіону і т.д.), у своїх відповідях продемонстрували, що великої різниці між групами людей, які є етнічними українцями або етнічними росіянами, немає.

“З’ясовуючи, чи є етнічна складова основою конфліктного потенціалу, ми з’ясували… що різниця невелика. Тобто етнічні росіяни, які мешкають в Україні, громадяни України, переважно з невеликим відривом відчувають себе також патріотами міста, патріотами регіону, патріотами України”, - підкреслив Дубровський.

Зокрема, він продемонстрував результати опитування. У цьому зв’язку Зубар зазначила, що серед опитаних громадян, по етнічному складу, 67% респондентів були українцями, 23,5% - росіяни, 2% - кримські татари, 1,8% - вірмени, а інші національності склали окремо кожна менше 1%.

Так, серед опитаних мешканців східних та південних областей громадянином України повністю себе вважають 56%, в значній мірі – 27,3%, в незначній мірі – 10,3%, зовсім себе не відчувають громадянами України – 4,4%, і тільки 1,9% не змогли відповісти на це запитання.

Читайте такожПутін готовий обміняти Савченко на "торговця смертю" і наркодилера – експерт

Також, відповідаючи на запитання про належність до певного регіону, серед опитаних мешканцем регіону в повній мірі себе вважають 46,4%, в значній мірі – 27,3%, в незначній мірі – 8%, зовсім не відчувають – 1,8%, і тільки 3,4% не змогли відповісти на це запитання.

Громадянином СРСР серед опитаних повною мірою себе вважають 5,2%, в значній мірі – 6,6%, в незначній мірі – 11,9%, зовсім себе не відчувають громадянами СРСР – 64,4%, в той же час 11,2% не змогли відповісти.

Патріотом України в повній мірі себе вважають 28,9% опитаних, в значній мірі - 29,1%, в незначній мірі 17,4%, зовсім не відсувають себе патріотом України 17,4%, а 6,5% не змогли відповісти.

Окрім того, Дубровський зазначив, що гіпотеза про те, що мешканці східних областей України, які безпосередньо живуть у прифронтовій зоні, визначають своє середовище більш небезпечним, ніж вважалося, не підтвердилася. “Люди, які живуть в регіонах так званої загостреної або гострої ситуації (Донецька і Луганська області), більш мобілізуються, і… саме у цих регіонах фіксується вищий рівень громадянської активності”, - сказав кандидат соціологічних наук.

Читайте такожПутін може погодитись передати Савченко Україні лише в статусі засудженої – експерт

Зокрема, за його словами, серед осіб, які живуть у прифронтових зонах, формується певна спільнота громадсько-активних людей. “Порівняння відповідей громадсько-активних людей з іншими відповідями дає змогу зробити висновок, що це переважно українськи налаштовані громадяни”, - сказав соціолог.

У свою чергу Семиволос, погоджуючись з тезою, що немає етнічного підгрунтя для конфлікту, який триває на сході України, сказав, що цей конфлікт є ціннісним. На його переконання, цей конфлікт “не можна вирішити шляхом вирішення конфлікту інтересів через компроміси, через розподіл ресурсів і т.д.”.

У цьому зв’язку Семиволос висловив думку, що ціннісні конфлікти набагато складніше вирішуються, і що необхідно усвідомлювати, що в рамках цього ціннісного конфлікту українцям на сході України доведеться жити тривалий час. “До цього треба бути готовим і розуміти, що простих рішень там просто немає і не буде”, - заявив Семиволос.

Також він звернув увагу на проблему культури бідності, яка поширена в усій Україні. Цей фактор Семиволос назвав великою проблемо, бо люди, які намагаються виживати, схильні приймати будь-яку ідентичність, яка може створювати відчуття захищеності, своєрідний патерналістський захист. Семиволос сказав, що у південних та східних областях не так багато людей, які відносять себе до середнього класу. Він відзначив необхідність вжиття заходів із подолання культури бідності, проведення роботи з тими людьми, які готові бути соціально активними групами.

Дослідження було проведене у грудні 2015 - березні 2016 року за підтримки посольства Великої Британії в Україні. Всього було опитано 1828 осіб у 26 містах Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Одеської областей.