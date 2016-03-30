У Криму суд у квітні розгляне апеляції на арешт фігурантів "справи 26 лютого" – адвокат

Про це Крим.Реалії повідомив адвокат одного з фігурантів справи, заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза - Микола Полозов.

Полозов пояснив, що йдеться про апеляції на два рішення судді Галини Редько, яка, за його інформацією, самовільно продовжила термін тримання під вартою Чийгозу, і про постанови суддівської колегії про продовження такого терміну всім трьом фігурантам справи – Чийгозу, Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі спочатку до 11 квітня, а потім – до 24 квітня.

«Оскільки учасників (процесу) не було належним чином повідомлено і ознайомлено, тобто було порушення їх прав, вони не були ознайомлені зі скаргами інших осіб, інших учасників процесу, суддям нічого не залишалося, окрім як ознайомити, надати копії відповідних скарг, заперечення і так далі учасникам процесу і перенести судове засідання на інші дні», – сказав Полозов.

За його словами, спочатку засідання було перенесено на 31 березня, проте судді «пішли назустріч» проханню захисника, який цього дня не зможе перебувати в Сімферополі.

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Полозов зазначив, що не має ілюзій щодо того, якими можуть бути рішення за апеляціями. Разом з тим, він наголосив, що порушення, допущені суддею Редько, «є критичними». За словами адвоката, у разі, якщо суд «продовжить покривати» Редько, то може відбутися звернення до Європейського суду з прав людини.

До цього Полозов звернувся до Генеральної прокуратури Росії за фактом незаконного тримання свого підзахисного в сімферопольському СІЗО. Адвокат аргументував звернення тим, що термін дії рішення Верховного суду Криму про арешт Чийгоза та інших фігурантів «справи 26 лютого», винесеного 25 січня, закінчився о 00:00 9 березня.

У своїй заяві адвокат вимагав притягнути до відповідальності суддю контрольованого Кремлем Верховного суду Криму Редько, яка продовжила термін арешту Чийгоза на три дні.

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Підконтрольний Росії Верховний суд Криму на засіданні 11 березня продовжив термін тримання під вартою фігурантам «справи 26 лютого» Ахтему Чийгозу, Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі до 11 квітня.

Після анексії Криму Росією на півострові російські правоохоронці почали судити кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України. За даними російського слідства, тоді через тисняву загинули двоє мітингувальників, 79 осіб дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

15 лютого на засіданні російського Верховного суду Криму вирішили направити справу на дорозслідування.

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Підсудні в цій справі своєї вини не визнають і вважають цю справу політично мотивованою.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Ахмета Чийгоза, Алі Асанова і Мустафу Дегерменджі політв'язнями.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.