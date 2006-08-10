На шахті в Донецькій області стався спалах парів бензину

08:45, 10 серпня 2006
Суспільство
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Постраждало 5 гірників

Сьогодні о 1.15 у м. Шахтарськ Донецької області на шахті "1/6" самостійного підприємства "Комплекс" стався спалах парів бензину, в результаті чого постраждало 5 гірників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, спалах стався на горизонті 400 м внаслідок порушення заходів безпеки під час промивання бензином відбійних молотків

Постраждалих з опіками різних ступенів важкості госпіталізовано.

 

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