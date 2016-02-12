Обстріл КПВВ у Золотому: в Луганській ВЦА розповіли про стан пораненого військового
16:33, 12 лютого 2016Війна
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Поранений біля пропускного пункту в Золотому боєць перебуває у стабільному стані.
КПВВ у Золотому обстріляли сьогодні / dpsu.gov.ua
Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на директора Департаменту масових комунікацій Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Дениса Денищенка.
"Стан пораненого стабільний, лікарі ним займаються. Пропускний пункт повинен був бути вже відкритий. Оскільки як бойовики ведуть постійні обстріли, то все це відклалося, до якого часу – невідомо", – повідомив він.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Золотому бойовики з мінометів обстріляли ще не відкритий автомобільний котрольно-пропускний пункт в’їзду/виїзду. За попередніми даними, поранено одного військового.
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