Обстріл КПВВ у Золотому: в Луганській ВЦА розповіли про стан пораненого військового

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на директора Департаменту масових комунікацій Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Дениса Денищенка.

"Стан пораненого стабільний, лікарі ним займаються. Пропускний пункт повинен був бути вже відкритий. Оскільки як бойовики ведуть постійні обстріли, то все це відклалося, до якого часу – невідомо", – повідомив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Золотому бойовики з мінометів обстріляли ще не відкритий автомобільний котрольно-пропускний пункт в’їзду/виїзду. За попередніми даними, поранено одного військового.