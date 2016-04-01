Доповідачі ПАРЄ з прав людини на окупованому Донбасі відвідають Україну з 4 по 7 квітня

Як повідомила прес-служба ПАРЄ, візит буде здійснюватися в контексті підготовки доповідей щодо засобів правового захисту прав людини на українських територіях за межами контролю української влади і політичних наслідків кризи в Україні.

Зокрема, євродепутати зустрінуться в Києві зі спікером Верховної Ради України, міністрами закордонних і внутрішніх справ, а також з керівниками політичних фракцій і членами української делегації в ПАРЄ. Також заплановані зустрічі з представниками Меджлісу кримськотатарського народу, міжнародного дипломатичного співтовариства, представниками громадянського суспільства та ЗМІ, а також зі свідками порушень прав людини.

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У Маріуполі заплановані зустрічі доповідачів ПАРЄ з представниками місцевої влади, міжнародних організацій, а також з жителями окупованих територій, жертвами та свідками порушень прав людини та представниками місцевих неурядових організацій. Крім того, вони також відвідають місця ракетних обстрілів, один контрольно-пропускний пункт для осіб, бажаючих перетнути демаркаційну лінію, і колишнє місце незаконного утримання під вартою.

У Дніпропетровську доповідачі зустрінуться з представниками міжнародних та місцевих неурядових організацій.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна ініціює дебати по справі Савченко на квітневій сесії ПАРЄ.