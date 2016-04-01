Росію спіткає доля нацистської Німеччини - Філарет

Про це він сказав в інтерв'ю сайту "Апостроф".

За словами глави Київського патріархату, коли прийшла Друга світова війна через страждання багато звернулися до Бога, храми відкрилися, люди просили допомоги - "і Господь допоміг дати відсіч агресору і перемогти у тій війні".

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"Господь покарає (Росію - УНІАН), як покарав за агресію Німеччину. Гітлер сам себе застрелив, Німеччина була розділена, страждала після закінчення Другої світової війни, довго страждала ... Так Господь і цього російського агресора в свій час також покарає, тому що гріх не може залишитися безкарним", - упевнений він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Папа Римський закликав до завершення війни в Україні та звільнення полонених.