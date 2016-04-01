Один з причетних до вибуху біля будівлі одеського УСБУ у вересні 2015 року отримав 4,5 роки в'язниці

Як повідомляє прес-служба управління СБУ в Одеській області, на поточному тижні Приморський районний суд Одеси засудив зловмисника, який разом із спільниками здійснив терористичний акт біля адміністративної будівлі одеського УСБУ.

У прес-службі додали, що спецслужба затримала диверсантів у жовтні минулого року.

Суд визнав зловмисника винним у скоєнні теракту - за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14, ст. 2 ст. 258, а також за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Він засуджений до позбавлення волі строком на 4 роки і 6 місяців.

Судовий розгляд стосовно інших членів терористичного угруповання триває.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня 2015 року близько 5:00 в міліцію надійшло повідомлення про те, що невідомі привели в дію вибуховий пристрій біля будівлі управління СБУ в Одеській області, розташованому в Одесі по вулиці Єврейській, 43.

Біля 4-поверхової «сталінки», в якій розташовується регіональне управління служби, були вибиті вікна, пошкоджено двері та стіни.

Крім того, постраждали будинки в прилеглих кварталах - житлові квартири, офіси, магазини, міська лікарня №5, розташована в 200 метрах від місця НП, а також припарковані поруч автомобілі.

За фактом вибуху було розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) КК України.

За попереднім висновком вибухотехніків, потужність саморобного вибухового пристрою склала до 6 кілограм у тротиловому еквіваленті.