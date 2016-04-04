СБУ завадила незаконному продажу комплектуючих до кораблів ВМФ Росії (фото, відео)

"Співробітники спецслужби затримали двох працівників підприємства під час продажу через посередників комплекту деталей для двигунів, які використовуються на кораблях військово-морських сил РФ. Комплектуючі мали обійтись росіянам у двадцять дев’ять тисяч доларів США", - повідомляє прес-центр СБУ.

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Згідно з повідомленням, Росія не має можливостей для самостійного серійного виробництва газотурбінної техніки і запчастин до неї.

Поставки до 2014 року забезпечувалися виключно миколаївським підприємством.

Так, як зазначається, під час обшуків у помешканнях фахівців підприємства співробітники спецслужби вилучили триста тисяч гривень та запчастини до двигунів, що були підготовлені для продажу.

У рамках відкритого кримінального провадження працівникам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.