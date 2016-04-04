МЗС закликало Росію допустити до Савченко українських лікарів
Міністерство закордонних справ України закликає Росію негайно допустити до української льотчиці, народного депутат Надії Савченко українських лікарів.
Про це речник МЗС Мар'яна Беца повідомила в Twitter.
За її словами, оскільки Савченко має намір відновити сухе голодування з 6 квітня, МЗС закликає Росію надати негайний доступ до неї українським лікарям.
"Ми продовжуємо закликати до негайного і безумовного звільнення Савченко відповідно до міжнародного права і Мінських домовленостей", - додала вона.
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Як повідомляв УНІАН, 22 березня суд в Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів.
Після оголошення вироку Савченко заявила, що не подаватиме апеляцію і з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення до України.