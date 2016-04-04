МЗС закликало Росію допустити до Савченко українських лікарів

Про це речник МЗС Мар'яна Беца повідомила в Twitter.

За її словами, оскільки Савченко має намір відновити сухе голодування з 6 квітня, МЗС закликає Росію надати негайний доступ до неї українським лікарям.

"Ми продовжуємо закликати до негайного і безумовного звільнення Савченко відповідно до міжнародного права і Мінських домовленостей", - додала вона.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня суд в Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів.

Після оголошення вироку Савченко заявила, що не подаватиме апеляцію і з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення до України.