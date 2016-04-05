Адвокат російського ГРУшника хоче допитати Юрія Луценка та "міліціонерів ЛНР"

Зокрема, йдеться про п'ятьох "міліціонерів" так званої "міліції ЛНР", двох кадрових військовослужбовців ЗС РФ, судово-медичного експерта з Росії, а також народного депутата України Юрія Луценка. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам після закінчення сьогоднішнього судового засідання.

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"Що стосується Луценка, то він представляв одне з речових доказів по справі - телефон (вилучений під час затримання обвинувачених - УНІАН) на відкритому засіданні Верховної Ради. І у нас є питання до нього щодо цього", - сказала Соколовська.

Також адвокат додала, що в якості свідків хоче бачити двох російських військовослужбовців, які входять до складу координаційної служби Спільного координаційного центру з контролю припинення вогню.

Крім того, Соколовська хоче запросити російського експерта-криміналіста, оскільки обвинувачені є громадянами Росії і тому мають право на заслуховування експерта з Росії.

Говорячи про допит у якості свідків представників так званої "ЛНР", вона зазначила, що це ті особи, які несуть службу в так званій "міліції ЛНР", зокрема "начальник штабу" Сергій Козлов.

Соколовська також додала, що допит цих свідків не може проводитися з території, яка підконтрольна Україні, і припускає, що, швидше за все, такий допит повинен відбутися в режимі відеоконференції з території Білорусі або Росії.

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Вона також зазначила, що ці свідки не зможуть прибути в Голосіївський районний суд Києва, щоб свідчити безпосередньо в суді, незважаючи на те, що вони є де-юре громадянами України.

"Яким чином, з якої території буде проведений цей допит, буде вирішувати суд. Але ви прекрасно розумієте, чим їм загрожує їх приїзд на територію України", - сказала Соколовська.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після майже двомісячної перерви поновилися судові слухання у справі затриманих на Донбасі у складі диверсійної групи російських військовослужбовців Єрофєєва і Олександра Александрова.

Однак суд оголосив перерву до 7 квітня.

Довідка УНІАН. 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських диверсантів - капітана Єрофеєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофеєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.

У кінці серпня досудове розслідування щодо російських військовослужбовців було завершено. Їх звинувачують у скоєнні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створення терористичної групи, теракти.

10 лютого цього року суд продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 9 квітня.