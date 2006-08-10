Лідер Меджлісу розповість Ющенку і Януковичу про конфлікт у Бахчисараї

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ в рамках запланованих зустрічей з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ має намір порушити питання про перенесення стихійного ринку в Бахчисараї з території мусульманського кладовища.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Меджлісу.

За її інформацією, лідер Меджлісу 9 серпня зустрічався з головою Верховної Ради АРК Анатолієм ГРИЦЕНКОМ. Кримський спікер запевнив, що зустрічався як із кримськими татарами, що пікетують ринок, так і з господарями ринку з метою вироблення конструктивного рішення. "Проте на сьогодні так і немає ніякого результату", - заявив М.ДЖЕМІЛЄВ. Голова Меджлісу не виключив, що, можливо, завтра, 11 серпня, буде закрито всі під`їзди до ринку. "На нашому боці закон і справедливість, а проблема з перенесенням ринку зі священних для мусульман місць повинна вирішуватися винятково мирним шляхом", - зазначив глава Меджлісу. У зв`язку з цим він має намір звернути увагу керівництва України на ситуацію в Бахчисараї.

Крім того, на зустрічі з главою держави М.Джемілєв має намір обговорити ситуацію навколо ухвалення законопроектів "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою" і "Про статус кримськотатарського народу в Україні", а також проблему надання кримським татарам землі, відновлення історичної топонімії кримськотатарського народу і низку інших питань.

У прес-службі Меджлісу не уточнили, коли саме представники Меджлісу зустрінуться з В.ЮЩЕНКОМ і коли пройде зустріч з В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомляв УНІАН, Президент прибув з візитом до Криму. Глава Кабміну приїде в столицю Криму - Сімферополь у п`ятницю, 11 серпня.

Кримські татари вважають, що ринок споживчого товариства займає територію стародавнього мусульманського кладовища "Азіз", тому вимагають від торговців перенести ринок в інше місце.

Керівництво ринку не має наміру це робити. 8 липня в Бахчисараї на території ринку сталася масова бійка слов`ян і татар, в якій постраждали кілька чоловік. Протестні акції кримських татар тривають у в Бахчисараї і цими днями. 9 липня влада Бахчисараю звернулася з листом до керівництва України і Криму, в якому просила негайно втрутитися в ситуацію з конфліктним ринком.