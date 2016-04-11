Об'єктивної інформації про здоров'я Савченко немає, важливо домогтися допуску незалежних лікарів – адвокат

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Медики ФСВП обстежили Савченко, але вони не видають результати аналізів та обстеження ні самій Надії Савченко, ні її рідним, адвокатам, консулам України. Тобто нікому. Об'єктивної інформації про стан здоров'я Надії, крім слів медиків ФСВП, сказаних їй, немає. Зараз важливо домогтися допуску незалежних лікарів з України чи Німеччини до Надії", - пише адвокат.

За словами Полозова, на всіх рівнях переговорів про допуск медиків російська влада зберігає мовчання. "Вони не говорять ні так, ні ні", - зазначив він.

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Адвокат підкреслив, що Савченко просить максимально форсувати вирішення питання допуску до неї незалежних лікарів.

Нагадаємо, раніше в понеділок Полозов за результатами відвідування підзахисної в СІЗО розповів про серйозне погіршення її здоров'я через голодування, яке з високою ймовірністю може призвести до її раптової смерті, зокрема через погіршення кровообігу.