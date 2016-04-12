Раду сьогодні знов "мінували", поліція розшукує зловмисника

Згідно з повідомленням прес-служби Головного управління Національної поліції у м. Києві, о 10:55 правоохоронці столиці отримали повідомлення про закладену вибухівку у приміщенні парламенту.

За викликом негайно виїхали представники структурних підрозділів поліції, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи і рятувальники. Будівлю перевіряють представники Управління державної охорони.

Інформація за даним фактом зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Одночасно правоохоронці встановлюють особу людини, яка повідомила про замінування.

Водночас, зазначають у прес-службі, задля недопущення грубих порушень публічної безпеки та порядку під час засідання парламенту та масових зібрань громадян протягом 12-15 квітня столичні поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії нестимуть службу в посиленому режимі.

Правопорядок в урядовому кварталі забезпечують майже 1500 правоохоронців.

Зазначимо, при цьому засідання українського парламенту відбувалась близько години з моменту отримання повідомлення про мінування у звичному режимі, евакуація не проводилася. Наразі нардепи пішли на перерву.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 квітня, парламент може проголосувати за відставку Арсенія Яценюка і призначення новим прем'єром Володимира Гройсмана.

При цьому до Ради стягнули Нацгвардію, швидку та пожежників.