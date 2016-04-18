На Хмельниччині перекинувся автобус з людьми - на ходу відлетіло колесо (фото)

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Національної поліції в Хмельницькій області, 18 квітня близько 7.30 поблизу райцентру Волочиськ в аварію потрапив рейсовий автобус сполученням «Волочиськ — Лозова», який прямував до районного центру. У автобуса на ходу відлетіло ліве переднє колесо і він з’їхав у кювет. За допомогою до медиків звернулося 17 пасажирів, серед яких двоє неповнолітніх студентів.

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На місці продовжує роботу слідчо-оперативна група Волочиського відділення поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.