Чи вплине на Україну зниження світових цін на нафту?

Світові ціни на нафту швидко змінюються. Цінові рекорди впливають на українські заправки. Загалом від січня вартість пального в Україні зросла на понад третину. Однак в середині липня з’явився привід для оптимізму: світові ціни на нафту знизилися на 10%. Втім чи вплине ця тенденція на українських нафтотрейдерів та до чого готуватися українським автомобілістам у наступному сезоні, з’ясовує ICTV.

Стабільні ціни на пальне - неймовірно, але цілком можливо. Уже півтора тижня на європейському нафтовому ринку, вперше від початку року, цінова крива поступово знижується. Вартість високооктанового бензину та пального зменшилася приблизно на 10%. До середини серпня нові ціни можуть дістатися і до українських АЗС. Поки що у нас продають старі запаси.

Хоча ціни знизилися, ніхто не береться запевнити, що так буде й надалі. Вартість "чорного золота" - занадто мінлива та примхлива річ і залежить від багатьох факторів. Будь-яка заява видобувачів автоматично впливає на ціну нафти.

Експерти зазначають, якщо динаміка зниження цін нафту збережеться хоч би місяць, то можна розраховувати на 5-7% падіння цін і в роздрібі. Хоча чесно зізнаються, що це – малоймовірно.

Не вірять у здешевлення пального і в уряді. Міністр палива та енергетики Юрій Продан вкотре розводить руками і говорить, що це пов`язано з нинішніми європейськими тенденціями.

"Коливання ціни на бензин повністю залежить від коливання ціни на нафту", - каже Продан .

Наразі ціни на пальне в Україні - одні з найнижчих у Європі та країнах СНД. Дешевший бензин та дизпаливо лише в Росії та Білорусії. Однак сподіватися, що і в нас держава дотуватиме нафтову галузь, не доводиться.

Ходити пішки, їздити громадським транспортом, чи купувати менше пального, а від так і менше сідати за кермо – вирішувати самим автовласникам. Сподівання на те, що дизпаливо і бензин подешевшають, якщо і виправдаються, то не раніше середини осені, коли закінчаться жнива і сезон відпусток.