Журналісти розповіли про схеми, за якими українці купують молдавські паспорти

Щоб отримати паспорт Республіки Молдова і подорожувати по Євросоюзу без віз, українці вдаються до різних схем. Законні і незаконні варіанти описує у своєму розслідуванні молдавське видання Anticorupti.

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При наявності молдавських коренів, використовуючи абсолютно законний шлях, можна отримати паспорт приблизно за рік. Це обійдеться всього в 25 євро за діючим курсом в Україні. Про це повідомили в посольстві Молдови в Одесі, яка, зокрема, займається питаннями громадянства всього Півдня країни, тобто Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Також існує ряд посередників, які займаються виключно законними послугами, допомагаючи збирати та оформляти всі необхідні документи і не погоджуються навіть за додаткову плату обходити закон.

"Коли зателефонували за одним з оголошень і попросили допомоги в оформленні громадянства, але відзначили, що молдавських коренів у родоводі нема, посередник відповів, що такими речима не займається, оскільки вони незаконні", - розповідають автори матеріалу.

На ринку підроблених документів існує цілий ряд схем. Найчастіше, зазначається у розслідуванні, у популярних соцмережах посередники відкрито пропонують зробити фальшивий паспорт. Цінова політика різниться - від 2,5 тисяч гривень до 2 тисяч євро. Також відрізняються і терміни виготовлення - одні посередники обіцяють "зробити все" за кілька днів, інші - протягом 8 місяців. Такі полярні терміни і ціна можуть бути пов'язаними з тим, що в даній ніші працюють і багато шахраїв, які беруть гроші в якості передоплати і не виконують обіцяне.

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Один з посередників, говориться в матеріалі, пропонує за 2000 євро і кілька місяців зробити не молдавський, а румунський паспорт – в Україні діє програма репатріації, а довівши молдавське коріння, автоматично потрапляєш під дану програму. З присягою посередник обіцяє допомогти.

Інший незаконний варіант – посередник робить підробне підтвердження молдавського коріння, а потім без проблем можна отримати паспорт.

Ще одна схема, яку пропонують посередники, полягає в тому, щоб виготовити молдавський паспорт, на підставі того, що паспорт вже був, але загубився. За свої послуги шахраї просять 300 євро, з них 20 - передоплати. Потрібно передати посереднику гроші, ім'я українською мовою і латиницею, а також фотографії. Як запевняють шахраї, вони роблять документи безпосередньо з Молдовою, а довідка з архіву зовсім не важлива, навіть свідоцтво про народження буде справжнім молдавським.

"У Молдові ще влітку 2014-го року саме Інтерпол виявив злочинну оборудку отримання незаконного молдавського громадянства українцями. Одна зі схем, яку здійснювали українські громадяни, щоб отримати біометричні паспорти разом з молдаванами, пов'язана з спільним радянським минулим Республіки Молдови та України. За даними Національного центру з боротьби з корупцією, кілька чиновників створили свій "бізнес", - йдеться в розслідуванні.

Згідно зі схемою, надходила заява про нібито втрату радянського паспорта, після чого чиновники фальсифікували офіційні записи радянських документів (форма 1), клеїли фотографії особи-замовника в юності з серією та номером паспортів колишніх радянських громадян, які емігрували.

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За даними Міністерства інформаційних технологій і зв'язку Республіки Молдова, за останні 5 років громадянство цієї країни отримали 3 413 іноземців. З них 1 256 українців. Представники Міністерства кажуть, що за період з 2011 по 2015 рік було виявлено 216 випадків помилкової ідентичності молдавських громадян і 41 спроба отримати молдавське громадянство обманним шляхом. B той час же чиновники Міністерства запевняють, що вони повідомили генеральну прокуратуру з приводу всіх цих випадків, статистичні дані показують протилежне. З 2010 року було видано всього два укази президента Республіки Молдова (від 27 березня 2010 року та від 15 січня 2016 року) про позбавлення громадянства Республіки Молдова на підставі вищевказаного закону.

"Таким чином, фактично схема, в якій задіяні, у тому числі посадові особи, працює, "фальшиві" паспорти виготовляються, але відповідальності за це ніхто, як правило, не несе – Прикордонна служба займається виявленням підроблених паспортів, а в даному випадку паспорти справжні, тільки вони видані на основі підроблених довідок, Міграційна служба не відстежує навіть факти отримання особою ще одного громадянства, а поліція чекає матеріалів від цих відомств", - підсумували автори розслідування.

Додамо, що 20 квітня Єврокомісія офіційно запропонувала скасувати візи для українців.