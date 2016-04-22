В Одесі поліція ліквідувала канал збуту бурштину в Китай

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної поліції, між учасниками групи існував чіткий розподіл ролей: безпосередні організатори (батько і син), скупники, працівники цеху з обробки каменю, місцеві жителі і покупці з Китаю.

"В Одесі розміщувався головний офіс, куди із західних регіонів країни привозили незаконно видобутий бурштин. Розташовувався він у підвальному приміщенні під вигаданою вивіскою. В офісі відбирали камені: великі залишали, а маленькі відвозили в цех, де каміння готували для продажу, в подальшому їх авіашляхом доставляли до Китаю", - розповіли в прес-службі.

Для організації підпільного цеху зловмисники орендували приватний будинок, який обладнали необхідною технікою. Кілька десятків працівників обробляли і доводили бурштинові камені до відповідного вигляду.

Приблизно двічі на місяць громадяни Китаю прилітали в Україну для придбання дорогоцінних каменів. Про свій візит вони попереджали заздалегідь.

В рамках кримінального провадження, відкритого слідчим відділом Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції Одеси за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) КК України, наразі проводяться обшуки. Так, за місцем проживання учасників групи, а також в офісі і підпільному цеху виявлено та вилучено більш як 25 кг бурштину (каменю і готової до збуту продукції).

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Встановлено, що до організації контрабанди причетні громадяни України та іноземці. Щомісячний дохід від незаконної діяльності досягав 20 млн грн.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Зараз оперативники продовжують проводити обшуки.