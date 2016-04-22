У прикордонному Вовчанську обстріляли з гранатомету будинок

Як повідомляє Головне управління поліції в Харківські області, сьогодні о 4:25 до Вовчанського відділу поліції звернулась 38-річна жінка та розповіла, що невідомий вистрілив в дах її будинку.

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду горища домоволодіння було виявлено залишки снаряду. Експерти встановлюють вид зброї, з якої був здійснений постріл.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Факт події внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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