Посольство України в РФ поклало жовто-сині квіти біля стели місту-герою Києву в Москві й виставило почесну варту

Відповідне фото на сторінці у Facebook оприлюднило посольство України в Російській Федерації.

"Москва сьогодні", – йдеться у підписі до фото.

Читайте також"За Україну": У Москві напали на проукраїнського активіста

Окрім цього, спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян відзначив, що до стели також приставлені прикордонники у якості почесної варти.

"В Росії до меморіалу біля кремлівської стіни "забули" покласти квіти до Міста-героя Києва. Таку "забудькуватість" виправили у посольстві України в Росії. Тепер на Червоній площі жовто-блакитні квіти та прикордонники у якості почесної варти", - написав у себе в Facebook Слободян.

Читайте такожПосольство України в РФ закидали фаєрами (відео)

Раніше УНІАН повідомляв, що у Москві біля Кремлівської стіни не були встановлені квіти до меморіалу місту-герою Києву – одного з дванадцяти міст-героїв, які отримали це звання за свою роль у Другій світовій війні.

Таким чином, була порушена щорічна традиція, згідно з якою напередодні Дня Перемоги покладаються квіти до усіх пам'ятників "міст-героїв".