Посольство України в РФ поклало жовто-сині квіти біля стели місту-герою Києву в Москві й виставило почесну варту

04:08, 05 травня 2016
Суспільство
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Представники посольства України у Росії 4 травня поклали жовто-сині квіти до стели міста-героя Києва біля Кремлівської стіни.

фото: facebook.com/Посольство Украины в РФ

Відповідне фото на сторінці у Facebook оприлюднило посольство України в Російській Федерації.

"Москва сьогодні", – йдеться у підписі до фото.

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Окрім цього, спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян відзначив, що до стели також приставлені прикордонники у якості почесної варти.

"В Росії до меморіалу біля кремлівської стіни "забули" покласти квіти до Міста-героя Києва. Таку "забудькуватість" виправили у посольстві України в Росії. Тепер на Червоній площі жовто-блакитні квіти та прикордонники у якості почесної варти", - написав у себе в Facebook Слободян.

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Раніше УНІАН повідомляв, що у Москві біля Кремлівської стіни не були встановлені квіти до меморіалу місту-герою Києву – одного з дванадцяти міст-героїв, які отримали це звання за свою роль у Другій світовій війні.

spravda.com

Таким чином, була порушена щорічна традиція, згідно з якою напередодні Дня Перемоги покладаються квіти до усіх пам'ятників "міст-героїв".

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